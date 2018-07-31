Сінгапур зацікавився українською курятиною

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Вчора, 30 липня, делегація агропродовольчої і ветеринарної служби Республіки Сінгапур приступила до аудиту української системи контролю за продукцією птахівництва, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Зокрема, іноземні інспектори приступили до аудиту системи контролю за м'ясом птиці, яєць і яєчної продукції.

У рамках візиту представники Держпродспоживслужби встигли ознайомити іноземних представників з системами інспектування м'яса на бойнях і переробних підприємствах, з процедурами відкликання харчової продукції.

Також, вітчизняні контролери представили іноземним інспекторам систему реєстрації птахофабрик, і розповіли про процедуру видачі дозвільних документів на переробні підприємства.

"Планується, що представники Сінгапуру відвідають Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, прикордонні інспекційні пости і кілька об'єктів птахівничої галузі, зацікавлених в експорті в Сінгапур", - йдеться в повідомленні.

Делегація з Сінгапуру буде працювати в Україні до 4 серпня.

Нагадаємо, з початку року три країни світу: Китай, Марокко та Гана відкрили свої ринки для української курятини.

У березні цього року Місія Генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE) перевірила якість курятини найбільшого експортера країни - компанії "Миронівський хлібопродукт". Єврокомісія прийшла до висновку, що продукція цієї компанії відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food.

За останніми даними, ЄС успішно замінив бразильську курятину на українську.

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