Сингапур первым в Азии получил партию вакцин от COVID-19 из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня Сингапур получил свою первую партию вакцин против COVID-19, благодаря чему стал первой страной в Азии, которая приняла вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает CNA, передает УНН.
Отмечается, что груз был перевезен грузовым самолетом рейсом из Брюсселя. Вакцины были получены министром транспорта Сингапура Онг Е Кунгом и доставлены на завод для хранения и наземной транспортировки.
Господин Онг рассказал о намерении Сингапура стать региональным центром транспортировки вакцин от COVID-19.
“Мы считаем, что у нас есть возможности сделать это, сыграть роль, которая поможет поставить и распространить вакцину в регионе. Я думаю, что сейчас существует два типа мнений по доставке вакцин. Некоторые страны, конечно, предпочитают прямую доставку, потому что они думают, что это быстрая доставка от точки к точке. Но мы можем играть роль центра для распространения и транспортировки в регион”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС. Ранее вакцинацию от коронавируса начали Великобритания, США и Канада. Старт вакцинации в ЕС ожидается 27 декабря.