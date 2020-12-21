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Сінгапур першим в Азії отримав партію вакцин від COVID-19 з ЄС

Київ • УНН

 • 15149 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні Сінгапур отримав свою першу партію вакцин проти COVID-19, завдяки чому став першою країною в Азії, яка прийняла вакцину, розроблену Pfizer та BioNTech. Про це повідомляє CNA, передає УНН.

Сінгапур першим в Азії отримав партію вакцин від COVID-19 з ЄС

Зазначається, що вантаж було перевезено вантажним літаком рейсом з Брюсселя. Вакцини були отримані міністром транспорту Сінгапуру Онг Є Кунгом і доставлені до заводу для зберігання та наземного транспортування.

Пан Онг розповів про намір Сінгапуру стати регіональним центром транспортування вакцин проти COVID-19.

“Ми вважаємо, що у нас є можливості зробити це, зіграти роль, яка допоможе постачати та розповсюдити вакцину в регіоні. Я думаю, що зараз існує два типи думок щодо доставки вакцин. Деякі країни, звичайно, вважають за краще пряму доставку, тому що вони гадають, що це швидка доставка від точки до точки. Але ми також можемо грати роль центру для розповсюдження та транспортування до регіону”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Європейський регулятор схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech на території ЄС. Раніше вакцинацію від коронавірусу розпочали Велика Британія, США та Канада. Старт вакцинації у ЄС очікується 27 грудня.

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