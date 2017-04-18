Сын президента Таджикистана назначен мэром Душанбе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Старшего сына президента Таджикистана Рустама Эмомали городской совет Душанбе утвердил на пост главы города, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщает СМИ, Рустам Эмомали выступил на сессии Совета депутатов и пообещал жителям города достойную жизнь.
Отмечается, что народные депутаты утвердили его полномочия на посту главы города Душанбе, а также указ президента Таджикистана от 4 апреля "О назначении Рустама Эмомали головой Душанбе".
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Также отмечается, что в январе офис сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона перенесли в бывшую президентскую администрацию, что усилило спекуляции, что Рустама Эмомали готовят на президентский пост на смену отцу.