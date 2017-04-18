Сын президента Таджикистана назначен мэром Душанбе

Как сообщает СМИ, Рустам Эмомали выступил на сессии Совета депутатов и пообещал жителям города достойную жизнь.

Отмечается, что народные депутаты утвердили его полномочия на посту главы города Душанбе, а также указ президента Таджикистана от 4 апреля "О назначении Рустама Эмомали головой Душанбе".

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Также отмечается, что в январе офис сына президента Таджикистана Эмомали Рахмона перенесли в бывшую президентскую администрацию, что усилило спекуляции, что Рустама Эмомали готовят на президентский пост на смену отцу.