Сина президента Таджикистану призначили міським головою Душанбе
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Старшого сина президента Таджикистану Рустама Емомалі міська рада Душанбе затвердила на пост голови міста, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Як повідомляє ЗМІ, що Рустам Емомалі виступив на сесії Ради депутатів і пообіцяв жителям міста гідне життя.
Відзначається, що народні депутати затвердили його повноваження на посаді голови міста Душанбе, а також указ президента Таджикистану від 4 квітня “Про призначення Рустама Емомалі головою Душанбе".
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Також зазначається, що у січні офіс сина президента Таджикистану Емомалі Рахмона перенесли у колишню президентську адміністрацію, що посилило спекуляції, що Рустама Емомалі готують на президентську посаду на зміну батькові.