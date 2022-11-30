Ранее

Министерство юстиции США обвинило сына российского губернатора артема усса в контрабанде сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы из-за подставной компании, совладельцами которой он является в Германии. Предполагается, что нефть была отправлена ​​клиентам в Китае и россии в рамках незаконных многомиллионных соглашений через посредство двух граждан Венесуэлы, Хуана Фернандо Серрано Понсе и Хуана Карлоса Сото, которым также были предъявлены обвинения.

усуу грозит до 30 лет заключения.

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"артем усс должен быть переведен на домашний уход в среду. Теперь он будет жить в квартире, которую его семья снимает частно в южном пригороде Милана", - сказал генконсул.

Детали

штодин отметил, что Миланский апелляционный суд ранее постановил поместить усса-младшего под домашний арест при условии, что он будет носить электронный браслет.

"Электронный браслет должен прийти в среду, и тогда усса можно будет заселить в квартиру. Как известно, несмотря на наличие такого устройства, правоохранители могут постоянно проверять местонахождение задержанного. В данном случае речь не идет о человеке, который представляет повышенную опасность", – сказал он.

Сына губернатора задержали 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию, на основании американского ордера на арест.

Ранее американская сторона направила материалы по делу в суд Милана для экстрадиционного процесса. Миланский суд, а затем Министерство юстиции Италии должны принять окончательное решение по делу об экстрадиции усса.