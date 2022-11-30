Сина красноярського губернатора усса відпустили під домашній арешт в Італії

Раніше

Міністерство юстиції США звинуватило сина російського губернатора артема усса у контрабанді сотень мільйонів барелів нафти з Венесуели через підставну компанію, співвласниками якої він є у Німеччині. Передбачається, що нафту було відправлено клієнтам у Китаї та росії в рамках незаконних багатомільйонних угод за посередництвом двох громадян Венесуели, Хуана Фернандо Серрано Понсе та Хуана Карлоса Сото, яким також були пред'явлені звинувачення.

усуу загрожує до 30 років ув'язнення.

Цитата

"артем усс має бути переведений на домашній догляд у середу. Відтепер він житиме у квартирі, яку його родина винаймає приватно в південному передмісті Мілана", - сказав генконсул.

Деталі

штодін зазначив, що Міланський апеляційний суд раніше ухвалив помістити усса-молодшого під домашній арешт за умови, що він носитиме електронний браслет.

"Електронний браслет має прийти у середу, і тоді усса можна буде заселити у квартиру. Як відомо, незважаючи на наявність такого пристрою, правоохоронці можуть постійно перевіряти місцезнаходження затриманого. У даному випадку не йдеться про людину, яка становить підвищену небезпеку", - сказав він.

Сина губернатора затримали 17 жовтня в міланському міжнародному аеропорту Мальпенса, звідки він збирався вилетіти до Туреччини, на підставі американського ордера на арешт.

Раніше американська сторона надіслала матеріали у справі до суду Мілана для екстрадиційного процесу. Міланський суд, а потім Міністерство юстиції Італії мають ухвалити остаточне рішення у справі про екстрадицію усса.