“Я обращаюсь к вам как к человеку, чтобы наши офицеры допросили этих людей по делу об убийстве моей матери”, — приводит издание выдержки из письма 20-летнего молодого человека.

В беседе в с издание Хоуп подчеркнул, что не получил никакой поддержки со стороны британского правительства. “Я боюсь, что мы никогда не добьемся справедливости для мамы, и я чувствую себя преданным правительством и разочарован им”, — сказал молодой человек, отметив, что поддержку от правительства в адрес Скрипалей он понимает и сопереживает им.

“Но моя семья не имела такой поддержки, и мы те, кто потерял нашу маму. Она была невинной жертвой, но мы никогда ничего не слышали от Терезы Мэй или правительства — ни телефонного звонка, ни письма, ни чего-либо еще... Мы узнаем новости так же, как и все остальные”, — сетует Хоуп.

​Молодой человек признался, что пытается добиться справедливости в истории с гибелью своей матери. “Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который может обеспечить справедливость. Мне нужна его помощь, чтобы поступить справедливо в отношении моей мамы. Я рассчитываю на него”, — сказал он.

Напоминаем, после обвинений в сторону Великобритании — посольство РФ готовит свой доклад о Солсбери.