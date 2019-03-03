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Син жертви отруєння в Еймсбері написав листа Путіну

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Син британки Дон Стерджес, яка померла в минулому році після отруєння в Еймсбері, Еван Хоуп направив президенту Росії Володимиру Путіну лист, в якому просить його передати британським спецслужбам двох підозрюваних у даній справі. Про це сам Хоуп розповів Sunday Mirror, передає УНН.

“Я звертаюся до вас як до людини, щоб наші офіцери допитали цих людей у справі про вбивство моєї матері”, — наводить видання витримки з листа 20-річного молодика.

У бесіді з виданням Хоуп підкреслив, що не отримав жодної підтримки з боку британського уряду. “Я боюся, що ми ніколи не доб’ємося справедливості для мами, і я відчуваю себе зрадженим урядом і розчарований ним”, — сказав молодий чоловік, зазначивши, що підтримку від уряду на адресу Скрипалів він розуміє і співчуває їм.

“Але моя родина не мала такої підтримки, і ми ті, хто втратив нашу маму. Вона була безневинною жертвою, але ми ніколи нічого не чули від Терези Мей або уряду — ні телефонного дзвінка, ні листа, ні чого-небудь ще... Ми дізнаємося новини так само, як і всі інші”, — нарікає Хоуп.

Молодик зізнався, що намагається домогтися справедливості в історії з загибеллю своєї матері. “Я в розпачі. Путін — єдина людина, яка може забезпечити справедливість. Мені потрібна його допомога, щоб вчинити справедливо по відношенню до моєї мами. Я розраховую на нього”, — сказав він.

Нагадуємо, після звинувачень в сторону Британії — посольство РФ готує свою доповідь про Солсбері.

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