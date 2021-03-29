Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера - 22-летний Мик Шумахер - дебютировал в "Формуле-1". Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщило агентство SID, передает УНН.
Что известно
Спортсмен принял участие в Гран-при Бахрейна — первом этапе этого сезона легендарной гонки, завершив заезд последним, 16-м.
Его напарник по команде Haas — российский пилот Никита Мазепы — вылетел с трассы на первом круге. Оба — Мазепы и Шумахер-младший — только начинают свою карьеру в “Формуле-1” в качестве пилотов.
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После заезда Мик Шумахер по просьбе журналистов рассказал, как оценивает его результаты: “Безусловно хорошо! Я доволен процентов на 95. Конечно, тем, как я действовал сначала. Но то, что я смог закончить гонку, — важно для меня ”. Спортсмен добавил, что комфортно чувствовал себя в кокпите, был расслаблен и получил много положительных эмоций, на которые будет опираться в дальнейшем.
Детали
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна. Голландец Макс Ферстаппен с Red Bull закончил гонку вторым. Финн Валттери Боттас — также из Mercedes — замкнул тройку призеров.
Чемпион “Формулы-2” — 2020
В декабря 2020 года Шумахер-младший стал чемпионом серии “Формула-2”. На этапе в Бахрейне он не завоевал ни одного очка, придя к финишу 18-м. Однако его ближайший преследователь, британец Каллум Айлотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мику Шумахеру удалось завоевать титул. Его преимущество над Айлоттом по итогам сезона составило 14 очков.
Михаэль Шумахер завершил карьеру в 2012 году, а в конце 2013 года в результате несчастного случая на горнолыжном курорте получил травму головы.