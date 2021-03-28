Хемілтон став тріумфатором першого Гран-Прі сезону "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Чинний чемпіон "Формули-1" Льюїс Хемілтон став переможцем першого етапу королівських автоперегонів сезону-2021, який приймав Бахрейн, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Британець, який представляє команду “Мерседес”, піднявся з другої позиції в кваліфікації і прийшов першим на автодромі в Сахірі.
На другому місці фінішував лідер “Ред Булла” Макс Ферстаппен, відставши від британця на 0,745 с. Третім приїхав партнер Хемілтона по “Мерседесу” Валттері Боттас. Фінн програв переможцю 37,873 секунди.
У топ-10 також увійшли: Ландо Норріс, Серхіо Перес, Шарль Леклер, Деніел Ріккардо, Карлос Сайнс, Ленс Стролла і Юкі Цунода.
Крім того відзначимо, що бонусний бал в загальному заліку за краще коло отримав Валттері Боттас.
Примітно, що перше коло гонки відзначене аварією за участю росіянина Микити Мазепіна з команди “Хаас”. Він влетів у відбійники та на цьому завершив свої виступи на Гран-Прі.
Доповнення
Другий етап сезону пройде в Італії 17 та 18 квітня.