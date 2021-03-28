Хэмилтон стал триумфатором первого Гран-При сезона "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Действующий чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон стал победителем первого этапа королевских автогонок сезона 2021 года, который принимал Бахрейн, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Британец, представляющий команду “Мерседес”, поднялся со второй позиции в квалификации и пришел первым на автодроме в Сахире.
На втором месте финишировал лидер “Ред Булла” Макс Ферстаппен, отстав от британца на 0,745 с. Третьим приехал партнер Хэмилтона по “Мерседесу” Валттери Боттас. Финн проиграл победителю 37,873 секунды.
В топ-10 также вошли: Ландо Норрис, Серхио Перес, Шарль Леклер, Дэниэл Риккардо, Карлос Сайнс, Лэнс Стролла и Юки Цунода.
Кроме того отметим, что бонусный балл в общем зачете по лучший круг получил Валттери Боттас.
Примечательно, что первый круг гонки отмечено аварией с участием россиянина Никиты Мазепина из команды “Хаас”. Он влетел в отбойники и на этом завершил свои выступления на Гран-При.
Дополнение
Второй этап сезона пройдет в Италии 17 и 18 апреля.