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Син Шумахера дебютував в "Формулі-1"

Син Шумахера дебютував в "Формулі-1"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Син легендарного німецького гонщика Міхаеля Шумахера - 22-річний Мік Шумахер - дебютував в "Формулі-1". Про це в неділю, 28 березня, повідомило агентство SID, передає УНН.

Що відомо

Спортсмен взяв участь в Гран-прі Бахрейну — першому етапі цього сезону легендарної гонки, завершивши заїзд останнім, 16-м.

Його напарник по команді Haas — російський пілот Микита Мазепин — вилетів з траси на першому колі. Обидва — Мазепин і Шумахер-молодший — тільки починають свою кар’єру в “Формулі-1” в якості пілотів.

Цитата

Після заїзду Мік Шумахер на прохання журналістів розповів, як оцінює його результати: “Безумовно добре! Я задоволений відсотків на 95. Звичайно, не тим, як я діяв спочатку. Але те, що я зміг закінчити гонку, — важливо для мене”. Спортсмен додав, що комфортно почував себе в кокпіті, був розслаблений і отримав багато позитивних емоцій, на які буде спиратися в подальшому.

Деталі

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Бахрейну. Нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull закінчив гонку другим. Фінн Валттері Боттас — також з Mercedes — замкнув трійку призерів.

Чемпіон “Формула-2” — 2020

У грудні 2020 року Шумахер-молодший став чемпіоном серії “Формула-2”. На етапі в Бахрейні він не завоював жодного очка, прийшовши до фінішу 18-м. Однак його найближчий переслідувач, британець Каллум Айлотт в другій половині гонки втратив темп і фінішував також без єдиного очка. Завдяки цьому Міку Шумахеру вдалося завоювати титул. Його перевага над Айлоттом за підсумками сезону склало 14 очок.

Міхаель Шумахер завершив кар’єру в 2012 році, а в кінці 2013 року в результаті нещасного випадку на гірськолижному курорті отримав травму голови.

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