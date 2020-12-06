Син Шумахера став чемпіоном “Формули-2”

У другій гонці заключного етапу, який пройшов в Бахрейні, Шумахер прийшов до фінішу 18-м. Його головний суперник за титул — британець Каллум Айлотт з UNI-Virtuosi — став десятим і не зміг наздогнати Шумахера в загальному заліку. У Шумахера за підсумками чемпіонату 215 очок, у Айлотта — 201 бал.

Переможцем другої гонки Гран-прі Сахір став індійський пілот Джехан Дарувала з команди Carlin. Друге місце зайняв його партнер по команді японець Юкі Цунода. Третім став британець Деніел Тіктум з команди DAMS.

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Для 21-річного Шумахера це другий титул у професійній кар’єрі. У 2018 році він став чемпіоном “Формули-3”. У наступному році Шумахер-молодший продовжить кар’єру в “Формулі-1” і приєднається до американської команди Haas.