Син Шумахера став чемпіоном “Формули-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Мік Шумахер, німецький гонщик команди Prema і син семиразового чемпіона “Формули-1” Міхаеля Шумахера, виграв сезон 2020 року в “Формулі-2”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter чемпіонату "Формули-2".
У другій гонці заключного етапу, який пройшов в Бахрейні, Шумахер прийшов до фінішу 18-м. Його головний суперник за титул — британець Каллум Айлотт з UNI-Virtuosi — став десятим і не зміг наздогнати Шумахера в загальному заліку. У Шумахера за підсумками чемпіонату 215 очок, у Айлотта — 201 бал.
Переможцем другої гонки Гран-прі Сахір став індійський пілот Джехан Дарувала з команди Carlin. Друге місце зайняв його партнер по команді японець Юкі Цунода. Третім став британець Деніел Тіктум з команди DAMS.
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Для 21-річного Шумахера це другий титул у професійній кар’єрі. У 2018 році він став чемпіоном “Формули-3”. У наступному році Шумахер-молодший продовжить кар’єру в “Формулі-1” і приєднається до американської команди Haas.