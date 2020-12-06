Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Мик Шумахер, немецкий гонщик команды Prema и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, выиграл сезон 2020 года в "Формуле-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter чемпионата "Формулы-2".
Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер пришел к финишу 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт с UNI-Virtuosi — стал десятым и не смог догнать Шумахера в общем зачете. В Шумахера по итогам чемпионата 215 очков, в Айлотта — 201 балл.
Победителем второй гонки Гран-при Сахир стал индийский пилот Джехан Дарила из команды Carlin. Второе место занял его партнер по команде японец Юки Цунода. Третьим стал британец Дэниэл Тиктум из команды DAMS.
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Для 21-летнего Шумахера это второй титул в профессиональной карьере. В 2018 году он стал чемпионом “Формулы-3”. В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в “Формуле-1” и присоединится к американской команды Haas.