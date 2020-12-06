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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 6676 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 21122 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 43945 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69862 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105056 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110031 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"

Сын Шумахера стал чемпионом "Формулы-2"

Киев  •  УНН

 • 13044 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Мик Шумахер, немецкий гонщик команды Prema и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, выиграл сезон 2020 года в "Формуле-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter чемпионата "Формулы-2".

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Бахрейне, Шумахер пришел к финишу 18-м. Его главный соперник за титул — британец Каллум Айлотт с UNI-Virtuosi — стал десятым и не смог догнать Шумахера в общем зачете. В Шумахера по итогам чемпионата 215 очков, в Айлотта — 201 балл.

Победителем второй гонки Гран-при Сахир стал индийский пилот Джехан Дарила из команды Carlin. Второе место занял его партнер по команде японец Юки Цунода. Третьим стал британец Дэниэл Тиктум из команды DAMS.

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Для 21-летнего Шумахера это второй титул в профессиональной карьере. В 2018 году он стал чемпионом “Формулы-3”. В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в “Формуле-1” и присоединится к американской команды Haas.

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