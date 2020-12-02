Син Шумахера підписав контракт із командою “Формули-1”

Син семиразового чемпіона “Формули-1” Міхаеля Шумахера з 2019 року виступає за команду “Формули 2” “Prema Racing”. Перед заключним етапом сезону в Бахрейні Мік лідирує в загальному заліку, випереджаючи найближчого переслідувача на 14 очок.

“Я дуже радий, що в наступному році вийду на старт у “Формулі-1” — у мене просто немає слів! Я хочу подякувати командам “Хаас”, “Феррарі” та гоночній Академії “Феррарі” за віру в мене. Я хочу подякувати своїм батькам і висловити їм свою любов — я знаю, що за все зобов’язаний їм. Я завжди вірив, що одного разу здійсню свою мрію про “Формулу-1”, — заявив Шумахер-молодший.

Примітно, що після закінчення сезону-2020 “Хаас” покинуть Ромен Грожан і Кевін Магнуссен. За два етапи до кінця чемпіонату “Хаас” посідає дев’яте місце в Кубку конструкторів.