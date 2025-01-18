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Сын нардепа получил подозрение за схему хищения бюджета во Львовской области: о ком идет речь

Киев  •  УНН

 • 3322 просмотра

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ГБР сообщило о подозрении сыну народного депутата за схему хищения 1 млн грн из бюджета поселкового совета на Львовщине. Средства были похищены во время реконструкции уличного освещения в 2019 году.

Государственное бюро расследований проинформировало в субботу, что сообщило о подозрении сыну действующего народного депутата за завладение средствами поселковой громады во Львовской области. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о сыне нардепа Андрея Лопушанского.

Детали 

"Сотрудники ГБР задокументировали схему хищения бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовской области. К сделке причастен сын действующего народного депутата Украины", - отмечают в ГБР.

Известно, что в период сентябрь-декабрь 2019 года сын нардепа вместе со служебными лицами поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали схему по завладению бюджетными средствами громады. 

Схему, как указано, реализовали при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

В результате противоправных действий государству, как указано, был нанесен ущерб в размере почти миллион гривен.

В рамках следствия были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.

"Фигуранту сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщает ГБР.

Согласно санкции статьи, сыну нардепа грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним

В Полтавской области задержана чиновница "Укрзализныци", которая собирала информацию о военных перевозках для ФСБ. Женщина передавала данные через мужа-боевика, ей грозит пожизненное заключение.

Алина Волянская

Алина Волянская

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