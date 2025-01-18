Сын нардепа получил подозрение за схему хищения бюджета во Львовской области: о ком идет речь
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении сыну народного депутата за схему хищения 1 млн грн из бюджета поселкового совета на Львовщине. Средства были похищены во время реконструкции уличного освещения в 2019 году.
Государственное бюро расследований проинформировало в субботу, что сообщило о подозрении сыну действующего народного депутата за завладение средствами поселковой громады во Львовской области. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о сыне нардепа Андрея Лопушанского.
Детали
"Сотрудники ГБР задокументировали схему хищения бюджетных средств Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района Львовской области. К сделке причастен сын действующего народного депутата Украины", - отмечают в ГБР.
Известно, что в период сентябрь-декабрь 2019 года сын нардепа вместе со служебными лицами поселкового совета и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали схему по завладению бюджетными средствами громады.
Схему, как указано, реализовали при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".
В результате противоправных действий государству, как указано, был нанесен ущерб в размере почти миллион гривен.
В рамках следствия были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его отца.
"Фигуранту сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщает ГБР.
Согласно санкции статьи, сыну нардепа грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Напомним
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