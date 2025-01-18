Син нардепа отримав підозру за схему розкрадання бюджету на Львівщині: про кого йдеться
Київ • УНН
ДБР повідомило про підозру сину народного депутата за схему розкрадання 1 млн грн з бюджету селищної ради на Львівщині. Кошти були викрадені під час реконструкції вуличного освітлення у 2019 році.
Державне бюро розслідувань поінформувало у суботу, що повідомило про підозру сину чинного народного депутата за заволодіння коштами селищної громади на Львівщині. Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про сина нардепа Андрія Лопушанського.
Деталі
"Працівники ДБР задокументували схему розкрадання бюджетних коштів Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району Львівщини. До оборудки причетний син чинного народного депутата України", - зазначають в ДБР.
Відомо, що в період вересень-грудень 2019 року син нардепа разом зі службовими особами селищної ради та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили схему із заволодіння бюджетними коштами громади.
Схему, як вказано, реалізували під час придбання та поставки обладнання з комплектуючими матеріалами у межах об’єкту "Реконструкція вуличного освітлення з використанням інноваційних енергоефективних заходів відновлювальних джерел енергії".
Внаслідок протиправних дій державі, як вказано, було завдано шкоди обсягом майже мільйон гривень.
У межах слідства були проведені обшуки за місцем проживання підозрюваного та його батька.
"Фігуранту повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомляє ДБР.
Відповідно до санкції статті, сину нардепа загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Полтавській області затримано посадовицю "Укрзалізниці", яка збирала інформацію про військові перевезення для ФСБ. Жінка передавала дані через чоловіка-бойовика, їй загрожує довічне ув'язнення.