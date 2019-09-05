Сын двукратного чемпиона мира погиб на футбольном поле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сын бывшего футболиста сборной Бразилии и "Милана" Кафу - Данило умер, играя в футбол, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".
У 29-летнего Данило произошел сердечный приступ во время матча с друзьями.
Бразилец был доставлен в больницу, однако его сердце остановилось второй раз - врачам не удалось спасти жизнь.
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Отметим, что 49-летний Кафу выступал за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" и "Милан", проведя 525 матчей (18 голов) на клубном уровне, а также был основным исполнителем сборной Бразилии - 142 матча (4 гола).
Также добавим, в составе "селесао" Кафу стал двукратным чемпионом мира и 2-кратным чемпионом Южной Америки. На клубном уровне выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Кубков, клубный чемпионат мира, Кубок Либертадорес, дважды Суперкубок УЕФА, дважды чемпионат Италии с разными клубами.