Сын двукратного чемпиона мира погиб на футбольном поле

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105103 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118567 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110204 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116524 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123019 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149788 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149697 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116813 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Сын двукратного чемпиона мира погиб на футбольном поле

Сын двукратного чемпиона мира погиб на футбольном поле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сын бывшего футболиста сборной Бразилии и "Милана" Кафу - Данило умер, играя в футбол, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".

У 29-летнего Данило произошел сердечный приступ во время матча с друзьями.

Бразилец был доставлен в больницу, однако его сердце остановилось второй раз - врачам не удалось спасти жизнь.

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Отметим, что 49-летний Кафу выступал за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" и "Милан", проведя 525 матчей (18 голов) на клубном уровне, а также был основным исполнителем сборной Бразилии - 142 матча (4 гола).

Также добавим, в составе "селесао" Кафу стал двукратным чемпионом мира и 2-кратным чемпионом Южной Америки. На клубном уровне выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Кубков, клубный чемпионат мира, Кубок Либертадорес, дважды Суперкубок УЕФА, дважды чемпионат Италии с разными клубами.

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