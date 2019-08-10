У Німеччині від удару блискавки постраждало 15 футболістів

Так, під час удару блискавки в Баден-Вюртемберзі 15 футболістів отримали легкі травми під час тренування. Блискавка вдарила близько 20:30 в безпосередній близькості від спортивних майданчиків.

Травмованим футболістам було від 19 до 48 років. Один гравець ненадовго втратив свідомість. На місце події невдовзі прибули рятувальники. В якості запобіжного заходу поранених доставили в довколишні лікарні.

"Згідно з поточним станом справ, на щастя, це не повинно було привести до серйозних травм", - пояснили в поліції.

Як повідомляв УНН, раніше на півночі Індії через удари блискавки загинули 33 людини.