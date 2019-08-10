В Германии от удара молнии пострадало 15 футболистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В пятницу вечером возле спортивной площадки недалеко от земель Баден-Вюртемберг, от удара молнии 15 футболистов получили травмы, передаёт УНН со ссылкой на n-tv.de.
Так, во время удара молнии в Баден-Вюртемберге 15 футболистов получили легкие травмы во время тренировки. Молния ударила около 20:30 в непосредственной близости от спортивных площадок.
Травмированным футболистам было от 19 до 48 лет. Один игрок ненадолго потерял сознание. На место происшествия вскоре прибыли спасатели. В качестве меры предосторожности раненых доставили в близлежащие больницы.
"Согласно текущему положению дел, к счастью, это не должно было привести к серьезным травмам ", - пояснили в полиции.
Как сообщал УНН, ранее на севере Индии из-за ударов молнии погибли 33 человека.