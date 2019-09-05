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Син дворазового чемпіона світу загинув на футбольному полі

Син дворазового чемпіона світу загинув на футбольному полі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Син колишнього футболіста збірної Бразилії та "Мілана" Кафу – Данило, помер граючи у футбол, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".

У 29-річного Данило стався сердечний напад під час матчу із друзями.

Бразилець був доставлений в лікарню, проте його серце зупинилося вдруге – лікарям не вдалося врятувати життя.

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Відзначимо, що 49-річний Кафу виступав за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" і "Мілан", провівши 525 матчів (18 голів) на клубному рівні, а також був основним виконавцем збірної Бразилії - 142 матчі (4 голи).

Також додамо, у складі "селесао" Кафу став двократним чемпіоном світу і 2-кратним чемпіоном Південної Америки. На клубному рівні вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Кубків, клубний чемпіонат світу, Кубок Лібертадорес, двічі Суперкубок УЄФА, двічі чемпіонат Італії з різними клубами.

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