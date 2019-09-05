Син дворазового чемпіона світу загинув на футбольному полі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Син колишнього футболіста збірної Бразилії та "Мілана" Кафу – Данило, помер граючи у футбол, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".
У 29-річного Данило стався сердечний напад під час матчу із друзями.
Бразилець був доставлений в лікарню, проте його серце зупинилося вдруге – лікарям не вдалося врятувати життя.
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Відзначимо, що 49-річний Кафу виступав за "Сан-Паулу", "Сарагосу", "Палмейрас", "Рому" і "Мілан", провівши 525 матчів (18 голів) на клубному рівні, а також був основним виконавцем збірної Бразилії - 142 матчі (4 голи).
Також додамо, у складі "селесао" Кафу став двократним чемпіоном світу і 2-кратним чемпіоном Південної Америки. На клубному рівні вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Кубків, клубний чемпіонат світу, Кубок Лібертадорес, двічі Суперкубок УЄФА, двічі чемпіонат Італії з різними клубами.