Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Недавно в информационном поле появился сын бывшего харьковского городского головы Геннадия Кернеса Кирилл и намекнул на амбиции возглавить Харьков. Кто же он такой и известен ли чем-то еще, кроме фамилии отца, УНН разбирался в этом материале.

Напомним, в середине марта 2022 года Кирилл Кернес выехал в Германию, где проживает до сих пор. С ноября 2023 года он дал несколько интервью.

"Если люди захотят этого, будет запрос - я, конечно же, буду участвовать в политической жизни нашего города", - сказал Кирилл Кернес в одном из интервью.

Источники УНН сообщили, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с пророссийским политиком Евгением Мураевым в Вену. Последнего, напомним, по информации британской разведки, россия планировала назначить гауляйтером Украины, когда "возьмет Киев за три дня".

По информации источников УНН, Мураев предлагал Кириллу Кернесу стать гауляйтером Харькова, когда сам станет ставленником россии. Не исключено, что именно Кирилла Мураев мог выбрать из-за его известной для харьковчан фамилии - Кернес. Он пытался повторить карьеру своего отца, однако ему это не удалось. После выборов Кирилл начал активно вести соцсети, однако после начала полномасштабного вторжения активность снизилась и он долгое время отмалчивался о военной агрессии рф против Украины. Возможно, он играл в молчанку именно из-за "обещанной должности" и ждал прихода "русского мира" в город. Таким образом Кирилл Кернес стал "хорошим инструментом", однако в руках у пророссийских сил, которые имеют целью дестабилизировать ситуацию в Харькове и всей Украине.

В свое время Геннадий Кернес смог сделать правильный шаг, который сыграл огромную роль в его политической карьере. Во время "Евромайдана" он был членом "Партии регионов" и откровенно критиковал действия майдановцев и оппозиции. Однако, когда оппозиция пришла к власти, Кернес-старший смог быстро переобуться и проявлял большую лояльность к команде Петра Порошенко. Однако Кириллу Кернесу не хватает то ли решительности отца, то ли политической смекалки. Из-за границы ему и Евгению Мураеву вместе с его окружением из представителей российской власти кажется, что ситуация в Харькове не очень хорошая и есть шанс вернуться к власти. А возможно просто закончились деньги. Жизнь в Европе сейчас не дешевая. К тому же недавно российский диктатор владимир путин заявил, что цели так называемой спецоперации неизменны. К тому же, на днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры. Это могло вдохновить Кирилла Кернеса и людей, которые им руководят вместе с Мураевым, что они решили попробовать подготовить почву для прихода "русского мира" в Харьков. Однако они не учли, что харьковчане уже давно доказали, что никто не ждет россию в Харькове и не даст никому его захватить. А Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в Харьковской области подготовлена наиболее мощная линия обороны.

Эксперт Сергей Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что не стоит переоценивать роль Кирилла Кернеса. Он предположил, что они возможно что-то и обсуждали с Евгением Мураевым, однако вряд ли это был какой-то "мощный план".

"... я не очень верю в саму идею, что может определенный кадровый ресурс этаких гауляйтеров существовать, которые сейчас уже ожидают и имеют намерения подталкивать к каким-то действиям, связанным со стабильностью Украины", - говорит он.

В то же время украинский бизнесмен, блогер и меценат Гарик Корогодский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что считает врагами Украины людей, которые отмалчиваются о полномасштабном вторжении россии.

"Это мировоззренческая война, ты на стороне добра или ты на стороне зла. Если ты молчишь сегодня - это по отношению к странам, по отношению к людям, по отношению к любому - если ты молчишь, ты тоже на стороне зла и я считаю, что тот, кто промолчал - он враг", - отметил он.

Напомним

Ранее политический эксперт Игорь Рейтерович в комментарии УНН отмечал, что россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область, хотя и сегодня они не имеют на это достаточных ресурсов. Однако, кремль уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находят за рубежом, но не в рф. По его словам, например, россия может использовать общественных активистов, которые выехали за границу и критикуют оттуда местные власти в том числе. По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который только через три года появился в медиаполе.

К тому же, политический аналитик Александр Кочетков в комментарии УНН заявлял, что оккупанты уже имеют значительную практику использования разного рода ИПСО для дестабилизации ситуации, а заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером такой работы.

По его мнению, есть два объяснения такой активности Кирилла Кернеса именно сейчас, которые могут быть как отдельными, так и совмещенными. Одно - материальное, то есть связанное с деньгами, в частности Кирилл Кернес может хотеть что-то получить или сохранить, что, по его мнению, принадлежит ему. Другое - указывает на российский след.

Напомним, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева и в июле 2023 года сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следствия, которые приводит СБУ, "Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины". В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.