Катастрофа Ми-8: семьям погибших летчиков выделят материальную помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил расследовать причины катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области и выделить материальную помощь семьям погибших летчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8МТВ-МСБ-1 (бортовой номер 638) воинской части А2595, проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших. Об этом говорится в поручении руководству Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Гройсман подписал соответствующий документ.
Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8 упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области. После падения военный вертолет Ми-8 загорелся.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. Сейчас найдены тела всех четырех военных, погибших в катастрофе.
По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.
Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Сейчас у правоохранителей есть несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.