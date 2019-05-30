Катастрофа Мі-8: сім’ям загиблих льотчиків виділять матеріальну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив розслідувати причини катастрофи вертольоту Мі-8 у Рівненській області і виділити матеріальну допомогу сім’ям загиблих льотчиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести розслідування катастрофи вертольоту Мі-8МТВ-МСБ-1 (бортовий номер 638) військової частини А2595, проаналізувати її причини, а також опрацювати питання надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Про це йдеться у дорученні керівництву Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні.
Гройсман підписав відповідний документ.
Нагадаємо, 29 травня о 23:27 під час навчально-тренувального польоту сталася авіаційна катастрофа з вертольотом Мі-8, який впав біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області. Після падіння військовий вертоліт Мі-8 загорівся.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, у тому числі командир військової частини А2595. Наразі знайдено тіла усіх чотирьох військових, які загинули в катастрофі.
За попередньою інформацією, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від вказаного населеного пункту гелікоптер з невідомих поки причин впав.
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, розслідують обставини падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області.
Наразі у правоохоронців є кілька версій катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області.