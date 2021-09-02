Семья покойного нардепа Давыденко усилила юридическое наступление на “Кернел” Веревского

Детали

Дела заслушиваются параллельно как в Черниговской области по месту регистрации компании, так и Киеве, куда каждое решение попадает на апелляцию.

Адвокаты Давыденко отвоевывают семейный бизнес “Агродома” сразу у двух аффилированных с Веревским лиц: КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и Ирины Хомайко.

В обоих случая Валентина Давыденко, мать покойного политика, и ее адвокаты доказывают суду, что переход долей “Агродома” в пользу людей Веревского произошел на сомнительных основаниях, а именно по договору купле-продаже, где якобы Валентина Давыденко продала, а КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и Ирина Хомайко купили доли в “Агродоме”. Нюанс только в том, что Давыденко договор не подписывала, а от продажи долей своей компании “Агродом” ничего не получила, а значит, сторона Веревского не выполнила условия договора и не имеет право распоряжаться чужой компанией.

Отметим, что ближайшее заседание назначено на 8 сентября. Валентина Давыденко и ее представители будут настаивать в суде на расторжении договора купли-продажи доли, отмене государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице и истребовании из владения КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” доли “Агродома” в размере 24,9% в уставном капитале. Еще 51% семье Давыденко предстоит вернуть из владения Ирины Хомайко, и тогда Валентина Давыденко, как и прежде, станет 100% собственником агрокомпании “Агродом”, которая почти 20 лет принадлежала их семье.

Интересы КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и Ирины Хомайко представляют одни и те же адвокаты, что свидетельствует о согласованности их действий. В некоторых случаях адвокатами выступают даже действующие сотрудники “Кернел”.

Дополнение

Вдова Давыденко ранее заявила, что их адвокаты подготовили иски против “Кернел” в международные суды.

К слову

Международный арбитраж Лондона в 2018 году вынес решение против “Кернел” и обязал его вернуть более 30 млн долларов Михаилу Стаднику за покупку “Стиоми-Холдинг”. Но с тех пор Веревский так и не выполнил решение суда, в связи с чем над его компанией в очередной раз нависла угроза открытия дела по банкротству.