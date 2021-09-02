Сім'я покійного нардепа Давиденка посилила юридичний наступ на "Кернел" Веревського

Деталі

Справи заслуховуються паралельно як в Чернігівській області, за місцем реєстрації компанії, так і Києві, куди кожне рішення потрапляє на апеляцію.

Адвокати Давиденко відвойовують сімейний бізнес "Агродому" відразу у двох афілійованих з Веревським осіб: КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" та Ірини Хомайко.

В обох випадках Валентина Давиденко, мати покійного політика, і її адвокати доводять суду, що перехід часток "Агродому" на користь людей Веревського стався на сумнівних підставах, а саме за договором купівлі-продажу, де нібито Валентина Давиденко продала, а КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" та Ірина Хомайко купили частки в "Агродомі". Нюанс лише в тому, що Давиденко договір не підписувала, а від продажу часток своєї компанії "Агродім" нічого не отримала, а значить, сторона Веревського не виконала умови договору і не має право розпоряджатися чужою компанією.

Відзначимо, що найближче засідання призначено на 8 вересня. Валентина Давиденко та її представники будуть наполягати в суді на розірванні договору купівлі-продажу частки, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та витребування з володіння КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" частки "Агродому" у розмірі 24,9% в статутному капіталі. Ще 51% сім'ї Давиденко належить повернути з володіння Ірини Хомайко, і тоді Валентина Давиденко, як і раніше, стане 100% власником агрокомпанії "Агродім", яка майже 20 років належала їх сім'ї.

Інтереси КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" та Ірини Хомайко представляють одні і ті ж адвокати, що свідчить про узгодженість їх дій. У деяких випадках адвокатами виступають навіть діючі співробітники "Кернел".

Доповнення

Вдова Давиденко раніше заявила, що їхні адвокати підготували позови проти "Кернел" в міжнародні суди.

До речі

Міжнародний арбітраж Лондона в 2018 році виніс рішення проти "Кернел" і зобов'язав його повернути понад 30 млн доларів Михайлу Стаднику за покупку "Стіомі-Холдинг". Але з тих пір Веревський так і не виконав рішення суду, у зв'язку з чим над його компанією в черговий раз нависла загроза відкриття справи щодо банкрутства.