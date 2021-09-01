Кредиторы не исключают инициативу банкротства "Кернел" Веревского

По словам Чирича, сейчас судебные процессы проходят в Люксембурге, по месту регистрации “Кернел”, а также Швейцарии, где его клиентам удалось заморозить счета компании Веревского. В частности, подзащитным Чирича позволили заморозить требования “Кернел” к своим же аффилированным трейдинговым компаниям.

Ожидается, что ситуация с долгом разрешится до конца года, иначе сторона Михаила Стадника будет инициировать банкротство “Кернел”.

“Одно из требований к аффилированной с „Кернел“ трейдинговой компании приходит на выплату до конца года. Так что в конце года, по идее, клиенты уже должны получить частичную оплату своих требований. Так же мы надеемся, что к концу года или в начале следующего будет решение Люксембургского суда по признанию арбитражного решения и если „Кернел“ не расплатится — мы сможем подавать на его банкротство”, — подчеркнул Чирич.

В контексте

В конце прошлого года Михаил Стадник на пресс-конференции заявил, что ему непонятно по какой причине “Кернел” не может оплатить долг.

“Или у „Кернел“ нет денег и у них не такая уж хорошая экономическая история, или еще что-то. Потому что сегодня есть информация, их адвокат в Люксембурге нам заявляет о том, что у них может быть дефолт”, — отметил Стадник.

Дополнение

Исходя из этой информации сомнительным выглядит заявление “Кернел” от 30 августа о причинах обратного выкупа своих акций с Варшавской биржи на сумму в 250 млн долларов.

У Веревского уверяют, что причина банальная — некуда девать деньги, а новых инвестиционных проектов нет. Однако, это может оказаться не так.

Если ранее в акционерах “Кернел” были крупные международные фонды (например, PZU), то теперь все они продали свои акции. А инвестиционных проектов нет, потому что “Кернел” сложно похвастаться положительной репутацией в Украине ввиду постоянных земельных скандалов и судебных разбирательств.

Один из самых громких скандалов — исковые требования семьи покойного Валерия Давыденко против “Кернел” и других аффилированных с Андреем Веревским лиц рассматривается одновременно судами Киева и Черниговской области. Подробнее здесь.