Завтра відбудеться чергове судове засідання у справі сім'ї покійного Давиденка проти "Кернел"

ukru
17 березня, 19:38 • 103740 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133134 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 191906 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 161314 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 159229 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164764 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181142 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150395 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159533 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176206 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 61304 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 51414 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 41503 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 34852 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 72733 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 191906 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 167922 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 264367 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 260290 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 388140 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 66121 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 74299 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 71813 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103134 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113051 перегляди
Актуальне
Завтра відбудеться чергове судове засідання у справі сім'ї покійного Давиденка проти "Кернел"

Завтра відбудеться чергове судове засідання у справі сім'ї покійного Давиденка проти "Кернел"

Київ • УНН

 • 15653 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Завтра, 1 вересня, в господарському суді Чернігівської області відбудеться засідання за позовом Валентини Давиденко проти КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії", повідомляє УНН.

Деталі

Засідання призначене на 14:00.

Валентина Давиденко, мати покійного народного депутата Валерія, подала позов, в якому вимагає розірвати договір, скасувати державну реєстрацію та витребувати з володіння частку в статутному капіталі агрокомпанії "Агродім", яка раніше належала родині Давиденко і контроль над якою після смерті політика встановили за собою люди і компанії, пов'язані з Андрієм Веревським.

З судових матеріалів випливає, що Веревський через пов'язаних осіб заволодів "Агродомом" Давиденка завдяки умовам договору забезпеченого позики, згідно з яким Валентина Давиденко нібито передала по домовленості в якості забезпечення 24,9% корпоративних прав КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" за 15 917 доларів, а ще 51% частки перейшло Ірині Хомайко за 32 665 доларів. Причому Антимонопольний комітет України за один день видав дозвіл Хомайко на концентрацію більше 50% частки "Агродому".

Валентина Давиденко стверджує, що не підписувала ці договори, доручень щодо відчуження своїх прав не давала. Більш того, ні копійки за продаж своїх часток "Агродому" від КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" та Ірини Хомайко не отримала. Відповідно, вона впевнена, що всі ці договори - укладені не по її волі, є недійсними і підлягають скасуванню в судовому порядку.

З відкритих джерел відомо, що кінцевим бенефіціаром КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" є особисто Андрій Веревський. До переліку засновників так само входить ТОВ "Украгробізнес", зареєстрований за місцезнаходженням офісу "Кернел".

У свою чергу, Ірина Хомайко одна з особистих довірених осіб Андрія Веревського і його землячка. Разом з Веревським вона переїхала з Полтави до Києва.

Примітно, що інтереси обох сторін (Ірини Хомайко і КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії) в судах представляють одні і ті ж адвокати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами