Завтра відбудеться чергове судове засідання у справі сім'ї покійного Давиденка проти "Кернел"

Деталі

Засідання призначене на 14:00.

Валентина Давиденко, мати покійного народного депутата Валерія, подала позов, в якому вимагає розірвати договір, скасувати державну реєстрацію та витребувати з володіння частку в статутному капіталі агрокомпанії "Агродім", яка раніше належала родині Давиденко і контроль над якою після смерті політика встановили за собою люди і компанії, пов'язані з Андрієм Веревським.

З судових матеріалів випливає, що Веревський через пов'язаних осіб заволодів "Агродомом" Давиденка завдяки умовам договору забезпеченого позики, згідно з яким Валентина Давиденко нібито передала по домовленості в якості забезпечення 24,9% корпоративних прав КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" за 15 917 доларів, а ще 51% частки перейшло Ірині Хомайко за 32 665 доларів. Причому Антимонопольний комітет України за один день видав дозвіл Хомайко на концентрацію більше 50% частки "Агродому".

Валентина Давиденко стверджує, що не підписувала ці договори, доручень щодо відчуження своїх прав не давала. Більш того, ні копійки за продаж своїх часток "Агродому" від КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" та Ірини Хомайко не отримала. Відповідно, вона впевнена, що всі ці договори - укладені не по її волі, є недійсними і підлягають скасуванню в судовому порядку.

З відкритих джерел відомо, що кінцевим бенефіціаром КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" є особисто Андрій Веревський. До переліку засновників так само входить ТОВ "Украгробізнес", зареєстрований за місцезнаходженням офісу "Кернел".

У свою чергу, Ірина Хомайко одна з особистих довірених осіб Андрія Веревського і його землячка. Разом з Веревським вона переїхала з Полтави до Києва.

Примітно, що інтереси обох сторін (Ірини Хомайко і КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії) в судах представляють одні і ті ж адвокати.