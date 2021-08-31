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Завтра состоится очередное судебное заседание по делу семьи покойного Давыденко против “Кернел”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Завтра, 1 сентября, в хозяйственном суде Черниговской области состоится заседание по иску Валентины Давыденко против КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии”, сообщает УНН.

Детали

Заседание назначено на 14:00.

Валентина Давыденко, мать покойного народного депутата Валерия, подала иск, в котором требует расторгнуть договор, отменить государственную регистрацию и истребовать из владения долю в уставном капитале агрокомпании “Агродом”, которая ранее принадлежала семье Давыденко и контроль над которой после смерти политика установили за собой люди и компании, связанные с Андреем Веревским.

Из судебных материалов следует, что Веревский через связанных лиц завладел “Агродомом” Давыденко благодаря условиям договора обеспеченного займа, согласно которому Валентина Давыденко якобы передала по договоренности в качестве обеспечения 24,9% корпоративных прав КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” за 15 917 долларов, а еще 51% доли перешло Ирине Хомайко за 32 665 долларов. Причем Антимонопольный комитет Украины за один день выдал разрешение Хомайко на концентрацию более 50% доли “Агродома”.

Валентина Давыденко утверждает, что не подписывала эти договоры, поручений по отчуждению своих прав не давала. Более того, ни копейки за продажу своих долей “Агродома” от КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” и Ирины Хомайко не получила. Соответственно, она уверена, что все эти договоры — заключенные не по ее воле, недействительны и подлежат отмене в судебном порядке.

Из открытых источников известно, что конечным бенефициаром КУА “Прогрессивные инвестиционные стратегии” является лично Андрей Веревский. В перечень учредителей так же входит ООО “Украгробизнес”, зарегистрированный по местонахождению офиса “Кернел”.

В свою очередь, Ирина Хомайко одна из личных доверенных лиц Андрея Веревского и его землячка. Вместе с Веревским она переехала из Полтавы в Киев.

Примечательно, что интересы обоих сторон (Ирины Хомайко и КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии) в судах представляют одни и те же адвокаты.

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