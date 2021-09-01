Кредитори не виключають ініціативу банкрутства "Кернел" Веревського

За словами Чирича, зараз судові процеси проходять у Люксембурзі, за місцем реєстрації “Кернел”, а також Швейцарії, де його клієнтам вдалося заморозити рахунки компанії Веревського. Зокрема, підзахисним Чирича дозволили заморозити вимоги “Кернел” до своїх же афілійованих трейдингових компаній.

Очікується, що ситуація з боргом вирішиться до кінця року, інакше сторона Михайла Стадника буде ініціювати банкрутство “Кернел”.

“Одна з вимог до афілійованої з „Кернел“ трейдингової компанії приходить на виплату до кінця року. Так що в кінці року, по ідеї, клієнти вже мають отримати часткову оплату своїх вимог. Так само ми сподіваємося, що до кінця року або на початку наступного буде рішення Люксембурзького суду за визнанням арбітражного рішення і якщо „Кернел“ не розплатиться — ми зможемо подавати на його банкрутство”, — підкреслив Чирич.

В контексті

В кінці минулого року Михайло Стадник на прес-конференції заявив, що йому незрозуміло з якої причини “Кернел” не може оплатити борг.

“Або у „Кернел“ немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт”, — зазначив Стадник.

Доповнення

Виходячи з цієї інформації сумнівним виглядає заява “Кернел” від 30 серпня про причини зворотного викупу своїх акцій з Варшавської біржі на суму в 250 млн доларів.

У Веревського запевняють, що причина банальна — немає куди подіти гроші, а нових інвестиційних проектів немає. Однак, це може виявитися не так.

Якщо раніше в акціонерів “Кернел” були великі міжнародні фонди (наприклад, PZU), то тепер всі вони продали свої акції. А інвестиційних проектів немає, тому що “Кернел” складно похвалитися позитивною репутацією в Україні через постійні земельні скандали і судові розгляди.

Один з найгучніших скандалів — позовні вимоги сім’ї покійного Валерія Давиденко проти “Кернел” і інших афілійованих з Андрієм Веревським осіб розглядається одночасно судами Києва та Чернігівської області. Детальніше тут.