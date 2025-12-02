$42.340.08
Символ борьбы Украины за Независимость: в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетмана Ивана Мазепы

Киев • УНН

 • 56 просмотра

В Киево-Печерской лавре 1 декабря открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы. Церемония состоялась при участии представителей УИНП и Национального заповедника.

Символ борьбы Украины за Независимость: в Киево-Печерской лавре открыли бюст гетмана Ивана Мазепы
Фото: Украинский институт национальной памяти.

В понедельник, 1 декабря, в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Подробности

В церемонии приняли участие глава УИНП Александр Алфёров, авторы скульптуры Олесь Сидорук и Борис Крылов, и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Светлана Котляревская.

Участники церемонии поздравили всех причастных к открытию бюста и подчеркнули символическое значение фигуры Ивана Мазепы в борьбе за независимую Украину от российского господства.

Александр Алфёров отметил значительное сопротивление, с которым даже сегодня сталкиваются инициативы по увековечиванию памяти гетмана.

Представьте себе, даже московским руководителям (УПЦ мп – ред.) легче было жить на улице большевистского Январского восстания, чем принимать, что здесь будет улица Мазепы 

- заявил глава УИНП.

Также он напомнил о русском выражении "мазепинцы", которым оккупационные власти долгое время маркировали участников движения за самостоятельность Украины.

Дополнительно

Иван Мазепа (1639–1709) был гетманом Войска Запорожского, который правил почти 22 года, стремился возродить украинское государство и способствовал культурному и экономическому расцвету Левобережной Украины. Долгое время он был союзником русского царя петра I, но из-за колониальной политики москвы в отношении Украины в 1708 году он перешел на сторону Швеции в Северной войне.

После поражения шведского короля Карла XII бежал в Османскую империю. Умер и похоронен возле современного молдавского города Бендеры, похоронен в румынском городе Галац.

В российской историографии (в царские и советские времена – ред.) Мазепа назывался "предателем", а русская православная церковь, к которой принадлежит УПЦ московского патриархата, объявила Мазепе анафему. Того же мнения россияне придерживаются и в нынешнее время.

Напомним

Национальный музей истории Украины показал, как выглядит шляхетская парадная сабля конца XVII - первой половины XVIII веков. Она имеет изображение Архистратига Михаила и бюст польского короля Стефана Батория.

Евгений Устименко

