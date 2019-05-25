Семейный день ЧС: спасатели показали, как избежать беды
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 мая. УНН. На территории одесского Морского вокзала начался ежегодный праздник "Семейный день чрезвычайных ситуаций", передает корреспондент УНН.
Организует тематический день Государственная служба чрезвычайных ситуаций. На территории морского вокзала выставили 17 единиц специальной морской и сухопутной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди представленной техники машины для ликвидации пожара, оперативно-спасательный транспорт, катера для разминирования и водолазное снаряжение. Есть и раритетная техника. К празднику привлечено 50 человек личного состава службы.
"Это мероприятие предложено и организовано Службой чрезвычайных ситуаций для того, чтобы привлечь детей, привлечь семьи, для того, чтобы люди смогли ознакомиться с элементарными мерами предусмотренными в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть, элементарные меры безопасности", - сообщил полковник службы гражданской защиты ГСЧС Украины Александр Крицкий.
Во время мероприятия освещены почти все направления службы среди которых: пиротехническое, кинологическое, медицинское. В программе мероприятия выступления кинологов с собаками, демонстрация оказания первой медицинской помощи. Мастер класс для детей по подаче воды, во время которого они сами могут попробовать попасть в цель водой из пожарного рукава. Также запланирована демонстрация работы водолазов по спасению на воде и показательное выступление работы катера "Гранит", функции которого тушения пожара портовых сооружений в акватории и судов.