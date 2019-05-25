Сімейний день НС: рятувальники показали, як уникнути лиха

Організовує тематичний день Державна служба надзвичайних ситуацій. На території морського вокзалу виставили 17 одиниць спеціальної морської та сухопутної техніки для ліквідації надзвичайних ситуацій. Серед представленої техніки машини для ліквідації пожежі, оперативно-рятувальний транспорт, катери для розмінування та водолазна спорядження. Є і раритетна техніка. До свята залучено 50 чоловік особового складу.

“Цей захід запропонований і організований Службою надзвичайних ситуацій для того, аби залучити дітей, залучити сім’ї, для того, щоб люди змогли ознайомитися з елементарними заходами передбаченими у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тобто, елементарні заходи безпеки”, — повідомив полковник служби громадянського захисту ДСНС України Олександр Крицький.

Під час події висвітлені майже всі напрями служби серед яких: піротехнічна, кінологічна, медична. У програмі заходу виступи кінологів з собаками, демонстрація надання першої медичної допомоги. Майстер клас для дітей з подачі води, під час якого вони самі можуть спробувати попасти в ціль водою з пожежного рукава. Також, запланована демонстрація роботи водолазів з порятунку на воді та показовий виступ роботи катеру “Граніт”, функції якого гасіння пожежі портових споруд в акваторії та суден.