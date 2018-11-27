Семейная компания радикала Рыбалки имеет долги перед государством
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. ООО "Продэкспорт-2009" имеет налоговые долги перед государством. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
В частности сообщается, что по состоянию на 1 ноября текущего года, Общество имеет налоговый долг в размере 29,6 тыс. грн.
Кроме этого отмечается, что за последние три года ООО "Продэкспорт-2009" фигурировало в 391 уголовному судебном деле.
Всего в компании 400 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
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Добавим, что уставный капитал ООО "Продэкспорт-2009" составляет 210 тыс. грн. Руководителем компании является Алексей Шмыгленко.
Согласно данным YouControl, ООО "Продэкспорт-2009" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.
Напомним, семейная компания Рыбалки ООО "Чистая планета" провела около 25 оффшорных операций.
Еще одна фирма - ООО "Снэк Экспорт" - фигурирует в криминальном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР".