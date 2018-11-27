Семейная компания радикала Рыбалки имеет долги перед государством

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101907 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107623 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143564 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140004 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134145 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127251 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167416 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118014 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141590 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145385 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Семейная компания радикала Рыбалки имеет долги перед государством

Семейная компания радикала Рыбалки имеет долги перед государством

Киев  •  УНН

 • 10100 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. ООО "Продэкспорт-2009" имеет налоговые долги перед государством. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

В частности сообщается, что по состоянию на 1 ноября текущего года, Общество имеет налоговый долг в размере 29,6 тыс. грн.

Кроме этого отмечается, что за последние три года ООО "Продэкспорт-2009" фигурировало в 391 уголовному судебном деле.

Всего в компании 400 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

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Добавим, что уставный капитал ООО "Продэкспорт-2009" составляет 210 тыс. грн. Руководителем компании является Алексей Шмыгленко.

Согласно данным YouControl, ООО "Продэкспорт-2009" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Напомним, семейная компания Рыбалки ООО "Чистая планета" провела около 25 оффшорных операций.

Еще одна фирма - ООО "Снэк Экспорт" - фигурирует в криминальном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР".

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