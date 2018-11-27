Сімейна компанія радикала Рибалки має борги перед державою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. ТОВ "Продекспорт-2009" має податкові борги перед державою. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
Зокрема повідомляється, що, станом на 1 листопада поточного року, Товариство має податковий борг у розмірі 29,6 тис. грн.
Крім цього зазначається, що за останні три роки ТОВ “Продекспорт-2009” фігурувало у 391 кримінальній судовій справі.
Всього у компанії 400 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
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Додамо, що статутний капітал ТОВ “Продекспорт-2009” становить 210 тис. грн. Керівником компанії є Олексій Шмигленко.
Згідно з даними YouControl, ТОВ “Продекспорт-2009” входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Нагадаємо, сімейна компанія Рибалки ТОВ “Чиста планета” провела близько 25 офшорних операцій.
Ще одна фірма — ТОВ “Снек експорт” — фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”.