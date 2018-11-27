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Сімейна компанія радикала Рибалки має борги перед державою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. ТОВ "Продекспорт-2009" має податкові борги перед державою. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

Зокрема повідомляється, що, станом на 1 листопада поточного року, Товариство має податковий борг у розмірі 29,6 тис. грн.

Крім цього зазначається, що за останні три роки ТОВ “Продекспорт-2009” фігурувало у 391 кримінальній судовій справі.

Всього у компанії 400 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рибалка здає Радикальній партії свій офіс за державні гроші — “Чесно”

Додамо, що статутний капітал ТОВ “Продекспорт-2009” становить 210 тис. грн. Керівником компанії є Олексій Шмигленко.

Згідно з даними YouControl, ТОВ “Продекспорт-2009” входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

Нагадаємо, сімейна компанія Рибалки ТОВ “Чиста планета” провела близько 25 офшорних операцій

Ще одна фірма — ТОВ “Снек експорт” — фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”. 

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