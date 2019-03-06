Семейная компания депутата Рыбалки имеет налоговые долги перед государством

Сумма долга не уточняется. Однако отмечается, что информация о налоговой задолженности компании актуальна по состоянию на 5 марта текущего года.

Кроме этого отмечается, что за последние три года ООО "Снэк Экспорт" фигурировало в 125 уголовных судебных делах

Всего у компании 138 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Добавим, что уставный капитал ООО "Снэк Экспорт" составляет 23,7 тыс. грн. Руководителем компании является Сергей Белый.

ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Кроме того, "Снек экспорт" фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР". Одному из том-менеджеров предприятия суд уже вынес обвинительный приговор.