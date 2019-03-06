Сімейна компанія депутата Рибалки має податкові борги перед державою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. ТОВ "Снек Експорт" має податкові борги перед державою. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
Сума боргу не уточнюється. Однак зазначається, що інформація про податкову заборгованість компанії є актуальною станом на 5 березня поточного року.
Крім цього зазначається, що за останні три роки ТОВ “Снек Експорт” фігурувало у 125 кримінальних судових справах
Всього у компанії 138 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Додамо, що статутний капітал ТОВ “Снек Експорт” становить 23,7 тис. грн. Керівником компанії є Сергій Білий.
ТОВ "Снек Експорт" належить батьку народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Крім того, “Снек експорт” фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалок на окуповані території так званої “ЛНР”. Одному з том-менеджерів підприємства суд вже виніс обвинувальний вирок.