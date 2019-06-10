Семь с половиной лет за решеткой проведет женщина, которая насмерть забила инвалида
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Объявлен приговор по делу 67-летней жительнице Краматорска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала смертельные телесные повреждения прикованному к инвалидной коляске мужу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Напомним, 28 января злоумышленница вместе с 44-летней дочерью находились по месту жительства инвалида 1 группы, которому они помогали по хозяйству. Во время совместного распития спиртных напитков между 52-летним владельцем дома и помощницами возникла ссора: сначала инвалид отказывался есть, а потом стал просить себе дополнительную порцию спиртного. В ответ старшая из женщин ударила его по лицу тарелкой, а потом, стянув с инвалидной коляски на пол, нанесла более 40 ударов по жизненно важным частям тела руками и ногами.
Вследствие получения тупой травмы грудной клетки, брюшной полости, шеи и головы, двусторонних множественных переломов ребер с ушибом легких потерпевший скончался на месте.
Согласившись с полными и бесспорными доказательствами вины женщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, предоставила Краматорска местная прокуратура, суд назначил обвиняемой наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 56 крымских мусульман удерживают за решеткой.