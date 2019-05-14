Щонайменше 56 кримських мусульман утримують за ґратами

КИЇВ. 14 травня. УНН. Найбільше релігійних утисків в окупаційному Криму зазнають мусульмани. На сьогодні щонайменше 56 людей незаконно утримуються за ґратами. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, передає УНН.