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Щонайменше 56 кримських мусульман утримують за ґратами

Щонайменше 56 кримських мусульман утримують за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Найбільше релігійних утисків в окупаційному Криму зазнають мусульмани. На сьогодні щонайменше 56 людей незаконно утримуються за ґратами. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, передає УНН.

"За час окупації всі релігійні громади, окрім церкви московського патріархату, зазнали утисків, обмежень, переслідувань. Найбільше зазнали суттєвих утисків через релігійне переслідування, яке торкнулося мусульман. Сьогодні щонайменше за ґратами перебуває 56 людей, яких незаконно з порушенням прав були звинувачені за терористичними статтями, за начебто приналежність до організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії", - розповіла Скрипник.

Вона наголосила, що нічого спільного з терористичними організаціями вони не мають.

За її словами, релігійна ознака використовується окупаційною владою для того, щоб переслідувати не лише членів релігійних діячів і активістів, а й журналістів і громадських активістів.

До слова, організація Кримської правозахисної групи працює від початку окупації Кримського півострова.

Нагадаємо, за перші три місяці 2019 року в окупованому Криму зафіксовано 45 обшуків, з них 36 - в будинках кримських татар.

Зокрема в березні зафіксовано рекордну кількість обшуків за рік. В кінці місяця силовики провели масові обшуки у 26 будинках кримських татар за підозрою в участі забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму.

Як повідомляв УНН, російський суд подовжив арешт журналісту Бекірову до 15 серпня.

Українські Національні Новини

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