По меньшей мере 56 крымских мусульман удерживают за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Больше всего религиозных притеснений в оккупационном Крыму испытывают мусульмане. На сегодня по меньшей мере 56 человек незаконно содержатся за решеткой. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.
"За время оккупации все религиозные общины, кроме церкви Московского патриархата, подверглись притеснениям, ограничениям, преследованиям. Больше всего претерпели существенных притеснений из-за религиозного преследования, которое коснулось мусульман. Сегодня по меньшей мере за решеткой находится 56 человек, которые незаконно с нарушением прав были обвинены по террористическим статьям, за якобы принадлежность к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России", - рассказала Скрипник.
Она подчеркнула, что ничего общего с террористическими организациями они не имеют.
По ее словам, религиозная признак используется оккупационными властями для того, чтобы преследовать не только членов религиозных деятелей и активистов, но и журналистов и общественных активистов.
К слову, организация Крымской правозащитной группы работает с начала оккупации Крымского полуострова.
Напомним, за первые три месяца 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 45 обысков, из них 36 - в домах крымских татар.
В частности, в марте зафиксировано рекордное количество обысков в год. В конце месяца силовики провели массовые обыски в 26 домах крымских татар по подозрению в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, Украина готовит обращение в Совет Европы и в страны-члены организации из-за новой волны обысков у крымских татар в оккупированном Крыму.
Как сообщал УНН, российский суд продлил арест журналисту Бекирову до 15 августа.