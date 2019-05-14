По меньшей мере 56 крымских мусульман удерживают за решеткой

КИЕВ. 14 мая. УНН. Больше всего религиозных притеснений в оккупационном Крыму испытывают мусульмане. На сегодня по меньшей мере 56 человек незаконно содержатся за решеткой. Об этом рассказала председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время пресс-конференции по свободе религии в Крыму и Донбассе, передает УНН.