Сім з половиною років за ґратами проведе жінка, яка на смерть забила інваліда

Нагадаємо, 28 січня зловмисниця разом із 44-річною донькою знаходились за місцем мешкання інваліда 1 групи, якому вони допомагали по господарству. Під час сумісного розпивання спиртних напоїв між 52-річним власником будинку та помічницями виникла сварка: спочатку інвалід відмовлявся їсти, а потім став просити собі додаткову порцію спиртного. У відповідь старша з жінок вдарила його по обличчю тарілкою, а потім, стягнувши з інвалідного візка на підлогу, нанесла понад 40 ударів по життєво важливих частинах тіла руками і ногами.

Внаслідок отримання тупої травми грудної клітини, черевної порожнини, шиї та голови, двобічних множинних переломів ребер із забиттям легенів потерпілий помер на місці.

Погодившись із повними та беззаперечними доказами провини жінки у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, які надала Краматорська місцева прокуратура, суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, щонайменше 56 кримських мусульман утримують за ґратами.