Семь стран подали заявку на проведение Евробаскета-2021

Желание провести престижные соревнования среди сборных Старого Света обнаружили национальные ассоциации семи стран: Чехии, Эстонии, Германии, Грузии, Венгрии, Италии, Словении.

Вместе с тем ни один из кандидатов не изъявил желания единолично проводить финальный турнир. Поэтому групповой этап Евробаскета-2021 будет проходить в четырех странах. Одна из них будет проводить также финальный этап чемпионата Европы.

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"Сильное желание организовать Евробаскет, которое выразила большое количество наших европейских федераций, говорит о том, что привлекательность этого мероприятия остается такой же сильной, как и раньше, если не еще больше не сильнее. Мы более чем уверены, что среди кандидатов мы найдем четырех идеальных хозяев, как мы это делали на двух предыдущих мероприятиях", - рассказал исполнительный директор ФИБА в Европе Камиль Новак.

Примечательно, что 2015 и 2017 ФИБА уже проводила финальные турниры чемпионата Европы в нескольких странах.

Отмечается, что решение в отношении страны-хозяйки ФИБА будут принимать в июле.

Добавим также, процесс подачи заявок на участие в конкурсе ФИБА для женского Евробаскета-2021 был продлен до 15 апреля, чтобы дать больше времени федерациям, которые выразили свою заинтересованность в подготовке своих предложений.

Напомним, по итогам заключительного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу определилось итоговое положение в турнирной таблице и, соответственно, пары первого раунда плей-офф.