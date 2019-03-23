Стали відомими пари плей-оф баскетбольної Суперліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За підсумками заключного ігрового дня регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу визначилося підсумкове становище в турнірній таблиці і, відповідно, пари першого раунду плей-оф. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
У першому раунді зійдуться наступні команди:
БК “Запоріжжя” (вийшли до плей-оф з 1-го місця) — “Черкаські Мавпи” (8);
“Хімік” (2) — “Політехнік” (7);
“Дніпро” (3) — “Одеса” (6);
“Київ-Баскет” (4) — МБК “Миколаїв” (5).
Зазначимо, що чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог.
Також додамо, перші матчі в парах “Київ-Баскет” — “Миколаїв” та “Запоріжжя” — “Черкаські Мавпи” буде зіграно 26 березня на майданчиках команд, які посіли вищі місця в таблиці. У двох інших протистояннях серії стартуватимуть 27 березня. Другі поєдинки пройдуть, відповідно, 29 та 30 березня, а треті матчі (за необхідності) буде зіграно 2 квітня.