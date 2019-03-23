Стали известны пары плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины

В первом раунде сойдутся следующие команды:

БК “Запорожье” (вышли в плей-офф с 1-го места) — “Черкасские Мавпы” (8);

“Химик” (2) — “Политехник” (7);

“Днепр” (3) — “Одесса” (6);

“Киев-Баскет” (4) — МБК “Николаев” (5).

Отметим, что четвертьфинальные серии продлятся до двух побед.

Также добавим, первые матчи в парах “Киев-Баскет” — “Николаев” и “Запорожье” — “Черкасские Мавпы” будет сыгран 26 марта на площадках команд, занявших более высокие места в таблице. В двух других противостояниях серии стартуют 27 марта. Вторые поединки пройдут, соответственно, 29 и 30 марта, а третьи матчи (при необходимости) будет сыгран 2 апреля.