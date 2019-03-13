Мурзін покинув пост головного тренера збірної України з баскетболу

Мурзін також перерахував негативні питання, які вплинули на процеси збірної.

“Переді мною була поставлена задача виходу у фінальну частину ЧС-2019. Уся відповідальність за результат була на мені, але завдання було невиконане. Були деякі питання, які негативно вплинули на процес. Перше — це кадрове питання. За весь відбір до збірної було залучено 24 гравці, але за три останніх ігрових вікна з основних гравців в усіх іграх взяли участь лише троє — це Кравцов, Бобров та Липовий. Склад змінювався, на ключові матчі не змогли приїхати важливі гравці, зокрема Герун, Пустовий та Гладир. Але зазначу, що Федерація зробила все можливе, щоб усі найсильніші приєднались до команди. Проблемою стала мотивація гравців на літні матчі кваліфікації та погана фізична форма на ті поєдинки проти Туреччини та Латвії. Також команді треба покращити декілька показників, які впливали на підсумкові результати — це погана реалізація штрафних та велика кількість втрат”, — заявив Мурзін.

Зауважимо, що Мурзін керував збірною України у фінальній частині ЄвроБаскету-2015 (22 місце), вивів команду на ЄвроБаскет-2017, де збірна вийшла в 1/8 фіналу та поступилась майбутнім чемпіонам Європи словенцям, а також не зумів пробитись у фінальну частину світової першості, вигравши у кваліфікації ЧС-2019 5 з 12 поєдинків.