Мурзин покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Мурзин также перечислил негативные вопросы, которые повлияли на процессы сборной.

“Передо мной была поставлена задача выхода в финальную часть ЧМ-2019. Вся ответственность за результат была на мне, но задача была невыполненной. Были некоторые вопросы, которые негативно повлияли на процесс. Первое — это кадровый вопрос. За весь отбор в сборную были привлечены 24 игрока, но за три последних игровых окна из основных игроков во всех играх приняли участие только трое — это Кравцов, Бобров и Липовый. Состав менялся, на ключевые матчи не смогли приехать важные игроки, в частности Герун, Пустовой и Гладырь. Но отмечу, что Федерация сделала все возможное, чтобы все сильнейшие присоединились к команде. Проблемой стала мотивация игроков на летние матчи квалификации и плохая физическая форма на те поединки против Турции и Латвии. Также команде нужно улучшить несколько показателей, которые влияли на итоговые результаты — это плохая реализация штрафных и большое количество потерь”, — заявил Мурзин.

Заметим, что Мурзин руководил сборной Украины в финальной части Евробаскета-2015 (22 место), вывел команду на Евробаскет-2017, где сборная вышла в 1/8 финала и уступила будущим чемпионам Европы словенцам, а также не сумел пробиться в финальную часть мирового первенства, выиграв в квалификации ЧМ-2019 5 из 12 поединков.