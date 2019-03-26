Сім країн подали заявку на проведення Євробаскету-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) назвала кандидатів на проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків, передає УНН з посиланням на прес-службу ФІБА.
Бажання провести престижні змагання серед збірних Старого Світу виявили національні асоціації семи країн: Чехії, Естонії, Німеччини, Грузії, Угорщини, Італії, Словенії.
Разом з тим жоден з кандидатів не виявив бажання одноосібно проводити фінальний турнір. Відтак груповий етап Євробаскета-2021 проходитиме в чотирьох країнах. Одна з них проводитиме також фінальний етап чемпіонату Європи.
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“Сильне бажання організувати Євробаскет, яке висловила велика кількість наших європейських федерацій, говорить про те, що привабливість цього заходу залишається такою ж сильною, як і раніше, якщо не ще більш не сильнішою. Ми більш ніж упевнені, що серед кандидатів ми знайдемо чотирьох ідеальних господарів, як ми це робили на двох попередніх заходах”, — розповів виконавчий директор ФІБА в Європі Каміль Новак.
Примітно, що 2015 та 2017 року ФІБА вже проводила фінальні турніри чемпіонату Європи в кількох країнах.
Зазначається, що рішення стосовно країни-господарки ФІБА прийматиме в липні.
Додамо також, процес подачі заявок на участь в конкурсі ФІБА для жіночого Євробаскету-2021 був продовжений до 15 квітня, щоб дати більше часу федераціям, які висловили свою зацікавленість у підготовці своїх пропозицій.
Нагадаємо, за підсумками заключного ігрового дня регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу визначилося підсумкове становище в турнірній таблиці і, відповідно, пари першого раунду плей-оф.