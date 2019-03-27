Сельский голова требовал 35 тысяч долларов взятки за аренду земельных паев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Житомирской области задержали сельского голову, который требовал и получил от местного фермера 35 тысяч долларов США взятки за предоставление в аренду 116 га земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Согласно сообщению, правоохранителями был уличен руководитель одного из органов местного самоуправления Чудновского района, который требовал и получил взятку в сумме 35 тысяч долларов за предоставление в аренду 116 га земли.
Вчера, 26 марта, по результатам проведенных следственных действий правоохранители задержали председателя сельского совета и изъяли из автомобиля, который ему принадлежит, 30 тысяч долларов. Это второй транш из оговоренной ранее суммы в размере 35 тысяч долларов, которую сельский голова в ультимативной форме требовал от представителя фермерского хозяйства за решение вопроса о передаче ему в аренду 116 га невостребованных земельных долей (паев) за счет земель реформированного КСП из расчета 300 долларов за 1 гектар земли.
Кроме того, в ходе проведенного в доме обыска, следователями было обнаружено и изъято 10 220 долларов, 10 500 гривен и 5 тысяч российских рублей.
Сейчас чиновник задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Справка УНН: с 01.01.2019 вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения вопроса коллективной собственности на землю, совершенствование правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".
Согласно Закону, по решению сельского, поселкового, городского совета нераспределенные земельные участки, невостребованные доли (паи) после формирования их в земельные участки могут передаваться в аренду для использования по целевому назначению на срок до дня государственной регистрации права собственности на такой земельный участок. Ранее таким правом были наделены райгосадминистрации.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине осудили 74 коррупционеров.