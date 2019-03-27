Сільський голова вимагав 35 тисяч доларів хабара за оренду земельних паїв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Житомирщині затримали сільського голову, який вимагав та одержав від місцевого фермера 35 тисяч доларів США хабара за надання в оренду 116 га землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Згідно із повідомленням, правоохоронцями був викритий керівник одного із органів місцевого самоврядування Чуднівського району, який вимагав і одержав хабара у сумі 35 тисяч доларів США за надання в оренду 116 га землі.
Вчора, 26 березня, за результатом проведених слідчих дій, правоохоронці затримали голову сільської ради та вилучили із автомобіля, який йому належить, 30 тисяч доларів. Це другий транш із обумовленої раніше суми в розмірі 35 тисяч доларів, яку сільський голова в ультимативній формі вимагав від представника фермерського господарства за вирішення питання про передачу йому в оренду 116 га невитребуваних земельних часток (паїв) за рахунок земель реформованого КСП із розрахунку 300 доларів за 1 гектар землі.
Крім того, під час проведеного у його домі обшуку, слідчими було виявлено та вилучено 10 220 доларів, 10 500 гривень та 5 тисяч російських рублів.
Наразі посадовця затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Довідка УНН: з 01.01.2019 набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”.
Відповідно до Закону, за рішенням сільської, селищної, міської ради нерозподілені земельні ділянки, невитребувані частки (паї) після формування їх у земельні ділянки можуть передаватися в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до дня державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку. Раніше таким правом були наділені райдержадміністрації.
Як повідомляв УНН, з початку року в Україні засудили 74 корупціонерів.