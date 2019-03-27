Сільський голова вимагав 35 тисяч доларів хабара за оренду земельних паїв

КИЇВ. 27 березня. УНН. На Житомирщині затримали сільського голову, який вимагав та одержав від місцевого фермера 35 тисяч доларів США хабара за надання в оренду 116 га землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.